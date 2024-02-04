Другов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1974
Рождение ребёнка
22.05.1978
Дочь: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Другова (Птушко) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1978
Дочь: Целикова (Другова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Другова (Птушко) Александра Михайловна
Развод
11.04.1988
Смерть
Неизвестно