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Другов Николай Иванович

Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

20.08.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
24.07.1974

Жена: Другова (Птушко) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1978

Дочь: Жеглова (Другова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Другова (Птушко) Александра Михайловна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1978

Дочь: Целикова (Другова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Другова (Птушко) Александра Михайловна

Развод
11.04.1988

Жена: Другова (Птушко) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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