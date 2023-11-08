Кошурников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1941
Сын: Кошурников Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Илья Васильевич
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошурников Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Людмила
Смерть
Неизвестно