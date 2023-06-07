(Лётова) Анисья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемница при крещении Марии у Алексея Иванова Лётова и Пелагеи Никитиной
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от сибирской язвы | 4 марта 1912 умерла Анисья Дмитриева Лётова 60 лет от сибирской язвы