(Лётова) Анисья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова) Анисья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лётов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лётов Василий Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемница при крещении Марии у Алексея Иванова Лётова и Пелагеи Никитиной
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от сибирской язвы | 4 марта 1912 умерла Анисья Дмитриева Лётова 60 лет от сибирской язвы
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