Азарова (Азарова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарова Ефросинья
Отец ребёнка: Азаров Андриан
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Азарова Варвара
Отец ребёнка: Азаров Андриан
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Андриан
Смерть
Неизвестно