Азарова (Азарова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарова Ефросинья

Отец ребёнка: Азаров Андриан

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Азарова Варвара

Отец ребёнка: Азаров Андриан

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Андриан

Смерть
Неизвестно
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