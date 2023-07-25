Давлетшина (Малова) Гулия Нурфатовна
Место рождения
Дата рождения09.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986
Рождение ребёнка
09.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
05.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малов Владимир Алексеевич