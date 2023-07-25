Давлетшина (Малова) Гулия Нурфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина (Малова) Гулия Нурфатовна

Место рождения

Теплый Ключ, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

09.06.1986

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986

Отец: Давлетшин Нурфат Аглямзянович

Мать: Зидханова (Давлешина) Сажида Тимерхановна

Теплый Ключ, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
09.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
05.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малов Владимир Алексеевич

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