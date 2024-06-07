Вислогузова Ульяна Анисимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислогузова Ульяна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислогузов Владимир Никонорович

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вислогузова) Варвара Никоноровна

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
19.06.1901

Дочь: (Вислогузова) Агрипина Никоноровна

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: Скоробогатова (Вислогузова) Ольга Никоноровна

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Мухортова (Вислогузова) Марфа Никоноровна

Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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