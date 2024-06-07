Вислогузова Ульяна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислогузов Владимир Никонорович
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вислогузова) Варвара Никоноровна
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1901
Дочь: (Вислогузова) Агрипина Никоноровна
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: Скоробогатова (Вислогузова) Ольга Никоноровна
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Мухортова (Вислогузова) Марфа Никоноровна
Отец ребёнка: Вислогузов Никонор Лазаревич
Смерть
Неизвестно