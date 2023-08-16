Ермолин Юрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986
Бракосочетание
16.05.2008
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.2008
Дочь: Ермолина София Юрьевна
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.2010
Сын: Ермолин Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.2015
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Михайловна