Лосева (Чесалина) Наталья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Чесалина) Наталья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чесалин Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Баранова Анастасия Давыдовна

Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.

Дочь: Лосева Варвара Давыдовна

Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Киселев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Василий Давыдович

Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Давыд Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван

Смерть
Неизвестно
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