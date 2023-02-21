Лосева (Чесалина) Наталья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чесалин Моисей
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Баранова Анастасия Давыдовна
Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич
Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.
Дочь: Лосева Варвара Давыдовна
Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Киселев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосев Давыд Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Иван
Смерть
Неизвестно