Вахидов Камиль Ханафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахидов Камиль Ханафиевич

Место рождения

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР

Дата рождения

13.09.1971

Дата смерти

17.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971

Отец: Вахидов Ханафи Камаржанович

Мать: Вахидова Луиза Ибрагимовна

г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
09.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Галляарал Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.2019
г. Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
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