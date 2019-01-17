Вахидов Камиль Ханафиевич
Место рожденияг.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Дата рождения13.09.1971
Дата смерти17.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971
г.Галляарал Джизакской области Узбекской ССР
Рождение ребёнка
09.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Галляарал Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.2019
г. Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ