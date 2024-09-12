Серебренников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Петр Иванович

Серебренников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Серебренников Иван

Мать: Серебренникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1801

Сын: Серебренников Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Серебренников Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Серебренников Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Серебренников Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Серебренников Абросим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.