Серебренников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
10.10.1801
Сын: Серебренников Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Серебренников Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Серебренников Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Серебренников Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Серебренников Абросим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно