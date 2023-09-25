Андрей Яковлевич Хохлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Хохлов Яков Никитич
Мать: не указана
Канцелярия Колывано-воскресенского горного начальства Книга ревизий населения Томского уезда 1760 г. (Управление архивного дела Алтайского края)
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно