Андрей Яковлевич Хохлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Яковлевич Хохлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Хохлов Яков Никитич

Мать: не указана

Канцелярия Колывано-воскресенского горного начальства Книга ревизий населения Томского уезда 1760 г. (Управление архивного дела Алтайского края)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Хохлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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