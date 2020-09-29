Черяпов Ильдар Халилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черяпов Ильдар Халилович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.02.1977

Дата смерти

29.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1977

Отец: Черяпов Халиль Абдулович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.2020
Москва, город федерального значения Москва

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