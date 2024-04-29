Черепанов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Дёмина (Черепанова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
д. Оралово, Морчанская волость, Чердынский уезд, Пермская область, Пермская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно