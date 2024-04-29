Черепанов Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Сергей

Черепанов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Дёмина (Черепанова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

д. Оралово, Морчанская волость, Чердынский уезд, Пермская область, Пермская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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