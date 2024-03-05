Овчарова ирина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1984
Дочь: Сидякина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Потапов владимир викторович
Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.03.1988
Дочь: Виноградова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Овчаров Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно