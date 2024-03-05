Овчарова ирина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова ирина николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

вс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1984

Дочь: Сидякина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Потапов владимир викторович

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.03.1988

Дочь: Виноградова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Овчаров Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Сергей Михайлович

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