Жулин (Дементьева) Анисья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дементьев Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулин Павел
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулин Николай
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкова-Балабасова (Жулинa) Мария
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Лисицына (Lishhan) Elizabeth Ann
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Жулин Михаил
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Жулин Василий
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Жулинa) Анастасия
Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович
Смерть
Неизвестно