Жулин (Дементьева) Анисья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулин (Дементьева) Анисья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементьев Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Павел

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Николай

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкова-Балабасова (Жулинa) Мария

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Лисицына (Lishhan) Elizabeth Ann

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Жулин Михаил

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жулин Василий

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Жулинa) Анастасия

Отец ребёнка: Жулин Иван Юданович

Смерть
Неизвестно

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