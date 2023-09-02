Ерофеева Анна Андреановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Анна Андреановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Ерофеев Андреан Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1950

Сын: Филиппов Вячеславович Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Филипов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1961

Дочь: Филиппова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович

Смерть
1999

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