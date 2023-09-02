Ерофеева Анна Андреановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти1999
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Ерофеев Андреан Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1950
Сын: Филиппов Вячеславович Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1954
Сын: Филипов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1961
Дочь: Филиппова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Филиппов Василий Иванович
Смерть
1999