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Матвеева Виктория Андреевна
Матвеева Виктория Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2010
Пол
Женский
Отец
Матвеев Андрей Юрьевич
1982 г.р.
Мать
Матвеева (Карпова) Надежда Аленсандровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2010
Отец:
Матвеев Андрей Юрьевич
Мать:
Матвеева Надежда Аленсандровна
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