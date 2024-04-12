Митропан (Щербина) Татьяна Карповна
Место рождения
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти30.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Отец: Щербина Карп Леонтиевич
Рождение ребёнка
31.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич
Рождение ребёнка
23.01.1954
Сын: Митропан Владимир Федосеевич
Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
30.08.1972
Высокое, Полтавська область