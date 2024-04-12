Митропан (Щербина) Татьяна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропан (Щербина) Татьяна Карповна

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

30.08.1972

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: Щербина Карп Леонтиевич

Мать: Щербина Ульяна Степановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
31.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич

Рождение ребёнка
23.01.1954

Сын: Митропан Владимир Федосеевич

Отец ребёнка: Митропан Федосий Терентиевич

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митропан Федосий Терентиевич

Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
30.08.1972
Высокое, Полтавська область
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