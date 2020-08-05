Костромин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1953
Дата смерти05.08.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953
Отец: Костромин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костромина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костромин Константин Иванович
Мать ребёнка: Костромина Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2020