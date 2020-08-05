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Костромин Иван Иванович

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.10.1953

Дата смерти

05.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953

Отец: Костромин Иван Иванович

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костромин Павел Иванович

Мать ребёнка: Костромина Галина Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костромин Константин Иванович

Мать ребёнка: Костромина Галина Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Галина Васильевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.08.2020
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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