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Евсеев Ефим Андрианович
Евсеев Ефим Андрианович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Евсеев Андриан
1808 г.р.
Мать
Евсеева Татьяна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Евсеев Андриан
Мать:
Евсеева Татьяна
Смерть
1837
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