Евсеев Ефим Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Ефим Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Евсеев Андриан

Мать: Евсеева Татьяна

Смерть
1837
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