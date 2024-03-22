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Камаев Виктор Иванович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1927

Дата смерти

24.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: Камаев Иван Тимофеевич

Мать: Камаева Анна Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1949

Сын: Камаев Александр Викторович

Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Терехова Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Зоя Федоровна

Смерть
24.05.1984
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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