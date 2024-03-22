Камаев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1927
Дата смерти24.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
Отец: Камаев Иван Тимофеевич
Мать: Камаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1949
Сын: Камаев Александр Викторович
Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Терехова Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
27.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камаева Зоя Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камаева Зоя Федоровна
Смерть
24.05.1984