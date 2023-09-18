Суслов Петр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Суслов Александр Мокеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Суслова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Суслова Акулина Петрова
Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Суслов Егор Петров
Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева
Смерть
Неизвестно