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Суслов Петр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Суслов Александр Мокеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Суслова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Суслова Акулина Петрова

Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Суслов Егор Петров

Мать ребёнка: Суслова Параскева Зиновьева

Смерть
Неизвестно

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