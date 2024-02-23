Антипов Виктор Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Виктор Игоревич

Антипов Виктор Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980

Отец: Антипов Игорь Васильевич

Мать: Антюфьева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.2000

Дочь: Антипова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Антипова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
03.08.2010

Сын: Антипов Степан Викторович

Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
08.05.2012

Сын: Антипов Леонид Викторович

Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Юлия Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close