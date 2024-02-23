Антипов Виктор Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1980
Рождение ребёнка
19.11.2000
Дочь: Антипова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Антипова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
03.08.2010
Сын: Антипов Степан Викторович
Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
08.05.2012
Сын: Антипов Леонид Викторович
Мать ребёнка: Антипова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно