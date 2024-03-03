Васса Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Максимов

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Федор Максимов

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Платон

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Платон Максимов

Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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