Васса Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Максимов
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Федор Максимов
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Платон
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Платон Максимов
Отец ребёнка: Левин Максим Тимофеев
Смерть
Неизвестно