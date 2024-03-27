Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя
Место рожденияНовые Чечкабы Буинского района ТАССР
Дата рождения1891
Дата смерти20.09.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Камалетдинов Сулейман
Мать: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагимуллин Назыйм
Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла
Бракосочетание
07.12.1911
Муж: Нагимуллин Загидулла
Рождение ребёнка
13.03.1913
Дочь: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
10.02.1928
Рождение ребёнка
30.06.1930
Рождение ребёнка
1933
Смерть
20.09.1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно