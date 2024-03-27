Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Место рождения

Новые Чечкабы Буинского района ТАССР

Дата рождения

1891

Дата смерти

20.09.1946

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагимуллин Назыйм

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Бракосочетание
07.12.1911

Муж: Нагимуллин Загидулла

Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Рождение ребёнка
10.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Рождение ребёнка
30.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимуллин Загидулла

Смерть
20.09.1946
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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