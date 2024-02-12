Семёнова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
1862
Сын: Роман
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
1865
Сын: Илларион Никитин
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
1873
Сын: Исидор
Отец ребёнка: Данилов Никита
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Данилов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Никита
Смерть
1908