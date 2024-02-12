Семёнова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1856 г.р.
1862 г.р.
1865 г.р.
1870 г.р.
1873 г.р.
1876 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
1862

Сын: Роман

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
1865

Сын: Илларион Никитин

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
1873

Сын: Исидор

Отец ребёнка: Данилов Никита

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Данилов Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Никита

Смерть
1908
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