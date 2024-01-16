Славнов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славнова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Славнова (Кустова) Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славнов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Славнова (Кустова) Светлана Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно