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(Котова) Альбина Константиновна
(Котова) Альбина Константиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1967
Пол
Женский
Отец
Котов Константин Павлович
1930 г.р.
Мать
Котова (Метелькова) Екатерина Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1967
Отец:
Котов Константин Павлович
Мать:
Котова Екатерина Владимировна
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