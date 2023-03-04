Останин Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Останин Кондрат
Рождение ребёнка
1729
Рождение ребёнка
1735
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Место жительства
Неизвестно
Долматовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763