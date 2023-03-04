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Останин Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Останин Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Останин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Останин Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федосия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Останин Козма Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Долматовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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