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Невский Василий Стефанов

Место рождения

с.Головино

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Стефан Петров

Мать: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Невский) Дарья Васильева

Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Невский Василий Васильев

Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Невский Илья Васильев

Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Невский Александр Васильев

Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева

Смерть
Неизвестно

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