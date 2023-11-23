Невский Василий Стефанов
Место рожденияс.Головино
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Стефан Петров
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Невский) Дарья Васильева
Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Невский Александр Васильев
Мать ребёнка: Невская Васса Матвеева
Смерть
Неизвестно