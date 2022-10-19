фон Корф (Нарышкина) Настасья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Корф (Нарышкина) Настасья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1760

Дата смерти

11.11.1847

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1760

Отец: Нарышкин Александр Иванович

Мать: Нарышкина (Княжна Трубецкая) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (фон Корф) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1794

Сын: Baron von Korff Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1795

Дочь: Ромейко-Гурко (фон Корф) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич

Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.11.1847
Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Едимоново, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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