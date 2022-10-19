фон Корф (Нарышкина) Настасья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1760
Дата смерти11.11.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1760
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (фон Корф) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1794
Сын: Baron von Korff Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1795
Дочь: Ромейко-Гурко (фон Корф) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Baron von Korff Алексей Григорьевич
Смерть
11.11.1847
Похороны
Неизвестно