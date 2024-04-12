Летанина (Маркелова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939
Рождение ребёнка
01.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летанин Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летанин Виктор Фёдорович