Летанина (Маркелова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летанина (Маркелова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Степановка, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.11.1939

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939

Отец: Маркелов Иван Игнатьевич

Мать: Маркелова Пелагея Семёновна

Степановка, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летанин Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
08.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летанин Виктор Фёдорович

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