Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна
Место рожденияСело Кашкалаши, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1914
Дата смерти01.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Село Кашкалаши, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
12.11.1935
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Место жительства
1935
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1936
Дочь: Куддусова Райля Ахметовна
Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович
Смерть
01.07.1980
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия