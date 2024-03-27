Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урманова (Рахматуллина) Гайния Гарифулловна

Место рождения

Село Кашкалаши, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

01.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1936 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Кашкалаши, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
12.11.1935

Муж: Урманов Ахмет Мухаметзянович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Место жительства
1935
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1936

Дочь: Куддусова Райля Ахметовна

Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Урманов Мунир Ахметович

Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Урманов Ахмет Мухаметзянович

Смерть
01.07.1980
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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