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Хомка Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1903 ст.

Дочь: Хомка Пелегея Ивановна

Мать ребёнка: Хомка Наталья Сергеевна

Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин Соколовского уезда Седлецкой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомка Наталья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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