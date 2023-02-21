Хомка Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1903 ст.
Дочь: Хомка Пелегея Ивановна
Мать ребёнка: Хомка Наталья Сергеевна
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин Соколовского уезда Седлецкой губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомка Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно