Тетерина (Драчева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1800
Рождение ребёнка
27.10.1802
Дочь: (Тетерина) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Рождение ребёнка
13.08.1804
Дочь: (Тетерина) Васса Петровна
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Рождение ребёнка
22.11.1805
Дочь: (Тетерина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Рождение ребёнка
07.08.1809
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Рождение ребёнка
07.02.1812
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Рождение ребёнка
12.01.1814
Дочь: (Тетерина) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович
Смерть
Неизвестно