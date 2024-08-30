Тетерина (Драчева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Драчева) Марфа Ивановна

Место рождения

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рейд, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
30.01.1800

Муж: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.10.1802

Дочь: (Тетерина) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.08.1804

Дочь: (Тетерина) Васса Петровна

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.11.1805

Дочь: (Тетерина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.08.1809

Сын: Тетерин Емельян Петрович

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.02.1812

Сын: Тетерин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1814

Дочь: (Тетерина) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Тетерин Петр Константинович

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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