SCOLLON James B
Место рожденияGlen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Дата рождения24.06.1909
Дата смерти14.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909
Отец: Scollon James
Мать: Scollon Isabella
Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
01.04.1940
Смерть
14.07.1943
Over occupied France in WW11
Похороны
Неизвестно
Arlington National Cemetery
Arlington, Virginia, USA