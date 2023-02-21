SCOLLON James B — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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SCOLLON James B

Место рождения

Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA

Дата рождения

24.06.1909

Дата смерти

14.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1909

Отец: Scollon James

Мать: Scollon Isabella

Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
01.04.1940
Смерть
14.07.1943
Over occupied France in WW11
Похороны
Неизвестно
Arlington National Cemetery
Arlington, Virginia, USA
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