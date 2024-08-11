Пеньковский Дмитрий Васильевич
Место рождениясело Пеньки Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рождения1803
Дата смерти01.01.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Образование
С 1813 по 19.09.1824
Казанская духовная семинария
Работа или профессия
С 01.09.1824
Учитель первого класса уездного училища
Работа или профессия
01.10.1826
Учитель
Бракосочетание
01.10.1826
В Троицком соборе г. Мамадыш 1 октября 1826 года сочетался законным браком Казанского духовного уездного училища учитель Дмитрий Васильев сын Пеньковский, 24 лет, с отроковицей Троицкой церкви г. Мама... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1826
Священик
Рождение ребёнка
19.07.1848
Дочь: Остроумова (Урожд. Пеньковская) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Пеньковская (Предтеченская) Александра Матвеевна
Работа или профессия
С 1862 по 1867
Протоиерей
Смерть
01.01.1867
Причина смерти: от желчной лихорадки | 1 января 1867 г. умер (4 января погребен) Мамадышского Троицкого собора протоиерей Дмитрий Васильев Пеньковский, 65 лет, «от желчной лихорадки», погребен на при... Показать все