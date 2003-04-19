Зотов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1951
Дата смерти19.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова (Солдатова) Людмила
Рождение ребёнка
22.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова (Солдатова) Людмила
Смерть
19.04.2003