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Зотов Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1951

Дата смерти

19.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951

Отец: Зотов Алексей Владимирович

Мать: Зотова (Петрова) Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова (Солдатова) Людмила

Рождение ребёнка
14.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова (Солдатова) Людмила

Рождение ребёнка
22.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова (Солдатова) Людмила

Смерть
19.04.2003

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