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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1871 ст.

Дочь: Екатерина Николаева (Вна)

Отец ребёнка: Николай Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.07.1874 ст.

Дочь: Евдокея Николаева (Вна)

Отец ребёнка: Николай Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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