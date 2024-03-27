Этингова (Пулин) Елена(Лея) Елена (Лея) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭтингова (Пулин) Елена(Лея) Елена (Лея)

Этингова (Пулин) Елена(Лея) Елена (Лея)

Место рождения

Енисейской губернии Канскаго уезда Анцырской волости

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пулин Симх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Этингова) Роза

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Этингова) Феня

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Этингова) Надежда

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова (Этингова) Анна

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Этингова) Серафима (Сима)

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Этингов Михаил (Моисей)

Отец ребёнка: Этингов Исай

Бракосочетание
05.02.1908

Муж: Этингов Исай

Иркутский раввин С.Х. Бейлин
Рождение ребёнка
09.09.1911

Сын: Этингов Семён

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
1918

Сын: Этингов Леонтий Исаевич

Отец ребёнка: Этингов Исай

Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Этингов Андрей

Отец ребёнка: Этингов Исай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.