Этингова (Пулин) Елена(Лея) Елена (Лея)
Место рожденияЕнисейской губернии Канскаго уезда Анцырской волости
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пулин Симх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Этингова) Роза
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Этингова) Феня
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Этингова) Надежда
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова (Этингова) Анна
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Этингова) Серафима (Сима)
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Этингов Исай
Бракосочетание
05.02.1908
Муж: Этингов Исай
Иркутский раввин С.Х. Бейлин
Рождение ребёнка
09.09.1911
Сын: Этингов Семён
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Этингов Исай
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Этингов Андрей
Отец ребёнка: Этингов Исай
Смерть
Неизвестно