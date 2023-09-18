Ермаков Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ермаков Яков

Мать: Ермакова ?

Смерть
Неизвестно
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