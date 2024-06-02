Чернышев Данил Феофанович
Место рожденияТомская губерния, Змеиногорский уезд, Курьинская волость, с. Курьинское
Дата рождения09.12.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900
| Основание: Ф.144, Оп.5, д.92об., 93.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Николай Данилович
Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Валентин Данилович
Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Крещение
10.12.1900
Актовая запись 276 | Восприемники: Игнатий Никитин Нартов
Бракосочетание
29.01.1923
Актовая запись №80, книга актов гражданского состояния о браке по Курьинскому сельсовету Курьинского района Алтайской губернии за 1923 год (Ф.Р.-1755 Оп.3 Д.97. Л.80, 80об.
Рождение ребёнка
11.11.1923
Сын: Чернышев Кузьма Данилович
Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Рождение ребёнка
14.09.1925
Сын: Чернышов Василий Данилович
Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно