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Чернышев Данил Феофанович

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Место рождения

Томская губерния, Змеиногорский уезд, Курьинская волость, с. Курьинское

Дата рождения

09.12.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900

Отец: Чернышев Феофан Прокофиевич

Мать: Чернышева Анна Несторова

| Основание: Ф.144, Оп.5, д.92об., 93.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Николай Данилович

Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Валентин Данилович

Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Крещение
10.12.1900
Актовая запись 276 | Восприемники: Игнатий Никитин Нартов
Бракосочетание
29.01.1923

Жена: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Актовая запись №80, книга актов гражданского состояния о браке по Курьинскому сельсовету Курьинского района Алтайской губернии за 1923 год (Ф.Р.-1755 Оп.3 Д.97. Л.80, 80об.
Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Чернышев Кузьма Данилович

Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Актовая запись от 12 ноября 1923 года, №1348, Ф.Р-1755. Оп.1 Д.381, Л.170, 170об
Рождение ребёнка
14.09.1925

Сын: Чернышов Василий Данилович

Мать ребёнка: Чернышева (Уварова) Агриппина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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