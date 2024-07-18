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Агриппина Аграфена Павловна

Место рождения

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Павел Борисович

Мать: Дарья Ивановна

Кубня, Ибресинский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
10.07.1874

Муж: Прокофий-Прокопий Екимович

Рождение ребёнка
17.06.1876

Дочь: Марфа Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.06.1878

Дочь: Ольга Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Косма Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1882

Дочь: Феодосия Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: Мария Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1895

Дочь: Евфимия Прокопиевна

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1898

Сын: Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1898

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