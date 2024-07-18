Агриппина Аграфена Павловна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Павел Борисович
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
10.07.1874
Рождение ребёнка
17.06.1876
Дочь: Марфа Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
30.06.1878
Дочь: Ольга Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
01.07.1880
Сын: Косма Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
18.05.1882
Дочь: Феодосия Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: Мария Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
15.06.1895
Дочь: Евфимия Прокопиевна
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Рождение ребёнка
14.05.1898
Сын: Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокофий-Прокопий Екимович
Смерть
После 1898