Крючков Ефим Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Ефим Демьянович

Место рождения

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Крючков Демьян

Мать: не указана

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Беленькая Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Береговая Аксинья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Терещенко Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Крючков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тыртышная Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Крючков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Морозова Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Крючкова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шевченко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Агриппина Епифановна

Смерть
Неизвестно
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
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