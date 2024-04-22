Крючков Ефим Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Крючков Демьян
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Беленькая Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Береговая Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Терещенко Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тыртышная Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Морозова Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Крючкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шевченко Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Крючкова Агриппина Епифановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно