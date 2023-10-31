Бронская (Сухопарова) Пелагия Афанасьева
Место рождениядер. Петраковская
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно