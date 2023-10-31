Бронская (Сухопарова) Пелагия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронская (Сухопарова) Пелагия Афанасьева

Место рождения

дер. Петраковская

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Петраковская
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Бронский Сидор Флорович

Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Бронский Яков Флорович

Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бронский Матфей Флорович

Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бронский Иван Флорович

Отец ребёнка: Бронский Флор Васильев

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронский Флор Васильев

Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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