Феодосия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1657 и 1667
Дата смертиМежду 1709 и 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Пахом Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Панфил Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Ерофей Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Васса Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Карпов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1709 и 1741