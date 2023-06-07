Феодосия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1657 и 1667

Дата смерти

Между 1709 и 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1649 г.р.

Дети

Около 1697 г.р.
Около 1704 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1714 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1657 и 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Пахом Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Панфил Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Ерофей Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Васса Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1709 и 1741
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