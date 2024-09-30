Юдина (Шестакова) Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Шестакова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1895

Дата смерти

02.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895

Отец: Шестаков Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Юдин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Юдин Алексей Семенович

Рождение ребёнка
10.12.1917

Дочь: Кудряшова (Юдина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Семенович

Смерть
02.01.1969

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