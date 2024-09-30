Юдина (Шестакова) Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1895
Дата смерти02.01.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895
Отец: Шестаков Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1913
Отец ребёнка: Юдин Алексей Семенович
Рождение ребёнка
10.12.1917
Дочь: Кудряшова (Юдина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Семенович
Смерть
02.01.1969