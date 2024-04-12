Сагида
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Амирханов Абдулмезит
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Амирханов Абдулкасым
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гущин Ардашир (Александр) (Иванович)
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишалин Амирхан
Смерть
Неизвестно