Никитчук (Синицына) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитчук (Синицына) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Славута, Хмельницька область

Дата рождения

09.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1938

Отец: Синицын Дмитрий Иванович

Мать: Синицына Елизавета Моисеевна

Славута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитчук Геннадий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель

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