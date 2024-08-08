Никитчук (Синицына) Тамара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитчук Геннадий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Воспитатель