Петров Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1898
Дата смерти31.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Петров Пётр Александрович
Мать ребёнка: Фирсова Пелагея Фроловна
Аркатово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.03.1966
Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область